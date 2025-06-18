Минфин готов рассмотреть автоперевод пенсионных накоплений россиян в ПДС

Минфин готов рассмотреть предложение об автопереводе пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС), заявил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах ПМЭФ-2025. Он отметил, что в этом вопросе нужно «найти баланс», чтобы соблюдались интересы граждан и вкладчиков, сообщают РБК Инвестиции .

По словам Чебескова, министерство финансов готово рассматривать все предложения, которые способны улучшить жизнь населения.

Вместе с тем заместитель министра не стал отвечать на вопрос, обсуждалась ли эта об автопереводе пенсионных накоплений с Центробанком или правительством.

«Задача в том, чтобы создать действительно правильный долгосрочный инструмент для граждан, для инвесторов. Задачи одномоментно что-то волшебной палочкой [сделать] — такой задачи нет», — сказал Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявлял, что запустит дискуссию об автоматическом перечислении пенсионных накоплений граждан России из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ПДС.