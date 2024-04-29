Минфин: членство в ЕС принесло Польше 161,6 млрд евро за 20 лет

Данные министерства финансов Польши показывают, что членство страны в Евросоюзе стоило организации 161,6 млрд евро за 20 лет, сообщает «Прайм» .

Польша вступила в ЕС 1 мая 2004 года. Всего за это время страна получила из бюджета организации 245,5 млрд евро, а в качестве членских взносов уплатила в бюджет 83,7 млрд евро. Получается положительный баланс для государства составил 161,6 млрд евро.

Также вливания из евробюджета в страну за 20 лет составили около 2,1% ВВП Польши.

Кроме того, страна была крупнейшим бенефициаром трансфертов из бюджета Евросоюза, они составляли 13,3%. Потом шли Италия, Испания и Франция, эти государства получали по около 12%.

По данным польского Минфина, 65% средств Евросоюза страна направила на реализацию проектов по «Политике сплоченности», это касается улучшения транспортной, энергетической и социнфраструктуры. Свыше 30% полученных средств передали Польше в рамках Общей сельскохозяйственной политики.