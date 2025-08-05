Минэнерго Румынии объявило ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

Румынское Минэнерго объявило в стране чрезвычайное положение, такое решение было принято из-за завоза загрязненной нефти из Азербайджана, сообщает «Царьград» .

OMV Petrom SA выявила органические хлориды в партии «черного золота» из порта Джейхан. Для использования недоступны 184 тыс. тонн нефти, которые предназначались заводу Petrobrazi. Эта ситуация требует запуска резервов в стране.

С 16 по 18 июля компания OMV Petrom SA получила корабль с 92 тыс. тонн азербайджанской нефти, который загрузили в турецком порту Джейхан. При проведении повторных анализов товара при разгрузке было обнаружено, что партия загрязнена органическими хлоридами еще в порту, что привело к отказу от дальнейших поставок.

Для бесперебойной работы Petrobrazi нужно около 80 тыс. тонн сырой нефти и 30 тыс. тонн дизельного топлива. Предполагается, что данные объемы продукции будут покрыты за счет нацрезервов, которые доступны в случае ЧС.