Минэнерго РФ сохранило прогноз по добыче угля в этом году

Замминистра энергетики России Сергей Мочальников заявил, что прогноз по добыче угля в стране на текущий год сохраняется на уровне порядка 440 млн тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» .

«По добыче, я думаю, мы плюс-минус удержимся», — считает Мочальников.

По его словам, по экспорту в 2024 году показатели в стране чуть упадут, но за счет внутреннего рынка сохранится добыча.

Замминистра добавил, что в первой половине года падение поставок на экспорт угля будет 6-8 млн тонн.

Мочальников также напомнил, что по изначальному прогнозу РФ планировала экспортировать 220 млн тонн угля. Сейчас поставлено на экспорт около 100 млн тонн, но точной информации еще нет.