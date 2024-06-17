Минэнерго РФ предложило снизить требования по локализации турбин и котлов для ТЭС
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Российское Минэнерго предложило правительству рассмотреть возможность снижения требований по локализации для турбин, котлов, трансформаторов и комплектующих «на краткосрочном горизонте планирования», сообщает «Коммерсант».
На данный момент инвестор должен при модернизации и строительстве крупной генерации устанавливать только отечественное оборудование. Однако энергетики много раз говорили о нарушениях сроков поставки, из-за чего происходят задержки ввода в эксплуатацию ТЭС.
Замглавы министерства Павел Сниккарс отметил, что за 2021–2023 годы цена нового оборудования и стоимость сервисного обслуживания в среднем увеличились на 70%. Он отметил, что нужно подумать над созданием новых и расширением существующих заводов для того, чтобы обеспечить потребности отрасли.
По его словам, некоторое количество производителей в России исключило возможность оптимизации производственных процессов, потому что идет очень большая загрузка и много контрактов.
Сниккарс предложил закупать аналогичное оборудование в странах СНГ.