Минэнерго РФ предложило снизить требования по локализации турбин и котлов для ТЭС

На данный момент инвестор должен при модернизации и строительстве крупной генерации устанавливать только отечественное оборудование. Однако энергетики много раз говорили о нарушениях сроков поставки, из-за чего происходят задержки ввода в эксплуатацию ТЭС.

Замглавы министерства Павел Сниккарс отметил, что за 2021–2023 годы цена нового оборудования и стоимость сервисного обслуживания в среднем увеличились на 70%. Он отметил, что нужно подумать над созданием новых и расширением существующих заводов для того, чтобы обеспечить потребности отрасли.

По его словам, некоторое количество производителей в России исключило возможность оптимизации производственных процессов, потому что идет очень большая загрузка и много контрактов.

Сниккарс предложил закупать аналогичное оборудование в странах СНГ.