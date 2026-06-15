Минэнерго не подтвердило дефицит бензина в Нижегородской области

сегодня в 17:26

Минэнерго связало отсутствие топлива на АЗС Нижегородской области с логистикой

Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области не подтвердило перебои с бензином на сетевых АЗС крупных компаний, сообщает pravda-nn.ru .

Нижегородцы ранее пожаловались на отсутствие бензина и ограничения при заправке автомобилей. После этого министерство прокомментировало ситуацию с автомобильным топливом в регионе.

Ведомство заявило, что поставки бензина на сетевые АЗС крупных компаний продолжаются без перебоев. Временное отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправках министерство объяснило особенностями логистики внутри конкретных организаций.

Министерство добавило, что держит ситуацию на контроле. На фоне жалоб водителей нехватка бензина уже затронула Крым и ряд других регионов страны.

Ограничения на продажу топлива в одни руки ввели в Новой Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Курской и Белгородской областях. Одновременно резко выросли биржевые цены на бензин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.