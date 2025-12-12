Минэкономразвития и «Авито» открывают набор на онлайн-программу «ПредприниМама»

Проект создан специально для мам, которые хотят начать или развить собственное дело. Участницы получат системные знания по основам предпринимательства, а также практические навыки для запуска бизнеса.

Обучение пройдет в дистанционном формате, что позволит совмещать его с заботой о детях. Доступ к видеоурокам и материалам будет сохраняться до конца февраля 2026 года. Все выпускницы, успешно завершившие обучение, получат сертификат.

Принять участие в обучении могут женщины с несовершеннолетними детьми, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Обучение бесплатное.

«Онлайн-трек „ПредприниМАМА“ стал точкой роста для женщин, которые задумываются о собственном деле. Более 5 тыс. заявок и около 1 тыс. успешно завершивших обучение в прошлом году — важные показатели, но для нас гораздо ценнее увидеть, как участницы превращают идею в первые осознанные шаги к собственному бизнесу. Сегодня „ПредприниМАМА“ фактически выполняет роль предакселератора программы „Мама-предприниматель“: здесь женщины получают опору в виде базовых знаний и одновременно доступ к современным практикам, которые помогают уверенно двигаться вперед. Это пространство, где предпринимательские замыслы обретают форму и перспективу», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Образовательная программа построена по принципу «от идеи к первому заказу». В основной блок входят ключевые темы для старта: развитие предпринимательских навыков, генерация и проверка бизнес-идеи, построение бизнес-модели, основы маркетинга и продаж, финансовое планирование. После прохождения базового курса участницы смогут углубить знания в наиболее востребованных направлениях.

Организатор программы — Минэкономразвития России. Оператор — «Национальное агентство „Мой бизнес“» при поддержке федеральной программы «Мама-предприниматель». Генеральным партнером проекта в этом году выступает компания «Авито».

«В этом году „Авито“ впервые стал партнером программы, чтобы на практике помочь женщинам в развитии их бизнеса. Наши эксперты проведут серию обучающих мероприятий, где разберут ключевые для начала своего бизнеса темы: от запуска проекта без вложений и анализа целевой аудитории до ценообразования и создания продукта, а, кроме того, расскажут про уникальную специфику „Авито“ как площадки для старта бизнеса — не маркетплейса, а классифайда. А чтобы обучение было максимально полезным, мы обязательно встретимся офлайн в нескольких регионах России. Мы считаем, что такая поддержка особенно актуальна, ведь, согласно нашему совместному исследованию с „Опорой России“, почти каждая пятая предпринимательница выходит на оборот в 1 млн рублей уже через 1–2 года после старта, а 10% достигают этого результата в первый же год. При этом чаще всего женщины строят бизнес в сфере услуг и торговле — а наши мастер-классы созданы именно для того, чтобы дать им работающие инструменты для быстрого и уверенного роста», — отметил управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

Подать заявку можно из всех регионов страны на официальном сайте проекта до 12 января 2026 года.

По данным «Авито Услуг», за год число женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые развивают свое дело с помощью платформы, выросло на 7%. Профессиональные интересы женщин меняются. По-прежнему популярны сферы красоты и образования, но теперь все больше женщин выбирают цифровую экономику и творческие профессии. Быстрее всего растет число специалистов в IT, дизайне, маркетинге и организации мероприятий.