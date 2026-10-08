Михаил Криворучко посетил предприятие «ЭКОлаб» в Электрогорске

Михаил Владимирович Криворучко и Роман Игоревич Тикунов ознакомились с развитием предприятия «ЭКОлаб». О работе компании рассказал ее основатель и президент Сейфаддин Гашимович Марданлы — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения.

Предприятие выпускает более 500 наименований продукции, включая тест-системы для диагностики ВИЧ и гепатитов, лекарственные средства и биологически активные добавки. В компании работают пять исследовательских лабораторий, четыре доктора и 15 кандидатов наук. Трое кандидатов наук прошли обучение в аспирантуре при поддержке предприятия.

В августе компания ввела в эксплуатацию шестой цех для выпуска новых форм препаратов — гелей и капсул. Инвестиции составили почти 500 млн рублей, создано более 50 рабочих мест. Предприятие планирует расширить выпуск продукции, в том числе жизненно необходимых лекарств.

Компания работает 35 лет без кредитов, используя только собственные средства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.