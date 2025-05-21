Миф о порошковом вине: откуда он взялся и есть ли в нем правда

В России до сих пор верят, что дешевое вино делают из порошка. Но это миф, возникший из недопонимания и путаницы в терминах. Главный амбассадор винного портфеля Luding Group Владимир Косенко объяснил, почему такая технология не применяется и откуда взялись эти слухи, сообщает Сноб .

Миф о порошковом вине возник в России в 1990-х, когда на прилавках появились дешевые напитки с маркировкой «виноматериал сухой». Потребители не понимали, что это означает, и стали думать, что вино делают из порошка, как сладкий напиток Yupi.

Косенко пояснил, что на самом деле виноматериал — это обычное вино до розлива по бутылкам. А слово «сухой» говорит о том, что в нем нет остаточного сахара.

Хотя теоретически сделать вино из сухого концентрата можно, на практике этого никто не делает. Во-первых, в процессе сушки и обратного восстановления теряются вкус и аромат — именно то, за что ценят вино. Во-вторых, это экономически невыгодно: проще и дешевле сразу сделать некачественное вино из жидкого сока.

Некоторые концентраты действительно продаются, в том числе на выставках вроде «Продэкспо», но они предназначены не для массового производства вина, а скорее как демонстрация технологических возможностей.

«Вино из порошка — это как кофе из жженых злаков: возможно, но никто из серьезных виноделов не пойдет на это», — подытожил Косенко.