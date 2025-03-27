Международный торговый форум состоится в Москве 3–4 апреля

Международный торговый форум пройдет в столице 3 и 4 апреля. Главной целью мероприятия станет определение способов возобновления экономических связей между государствами в условиях быстрой трансформации мировой экономики, а также дискуссия о вероятном возвращении западных брендов, покинувших российский рынок в 2022 году.

Стартовым событием форума станет заседание «Международное взаимодействие как главный фактор развития экономики дружественных стран». Участники сфокусируются на реорганизации глобальных цепочек, расширении несырьевого экспорта и мерах господдержки. Будут изучены значение международного взаимодействия в устойчивом развитии, поиск новых подходов к эффективному партнерству с китайским бизнесом, а также укрепление статуса России в качестве связующего звена между Востоком и Западом в рамках сотрудничества с Турцией и Ираном.

Завершение первого дня будет посвящено актуальным вопросам ведения бизнеса на маркетплейсах и поиску деловых партнеров в новых географических регионах. Особое внимание будет уделено примерам стратегического сотрудничества, перспективам развития логистики как катализатора международной торговли и роли специалистов в области медиатехнологий в укреплении связей между странами.

В последнее время развитие коммуникаций приобретает все большую важность. По информации Минпромторга, объем торговли России со странами Азии и Ближнего Востока в 2024 году увеличился на 37%, достигнув отметки в 420 млрд долларов. Экспорт в Китай вырос на 25%, при этом поставки несырьевых товаров показали рост в 40%, а торговые отношения с ОАЭ увеличились в 2,5 раза. Все это стимулирует развитие PR-технологий среди стартапов, малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний.

Более 500 бизнесменов, представителей власти и аналитиков из КНР, Индии, Ирана, Турции, ОАЭ и других стран-партнеров заявили об участии в Международном торговом форуме. В рамках мероприятия они рассмотрят ключевые проблемы современной экономики, поделятся опытом и определят перспективные направления взаимодействия в условиях быстро меняющейся мировой конъюнктуры.

Специалисты в сфере бизнеса детально изучат ряд кейсов из практики различных компаний и представят четкие рекомендации по развитию в следующих областях: «Стратегии возвращения западных компаний на российский рынок», «Переход на юани, дирхамы и рупии при международных расчетах», «Схемы работы через Казахстан и ОАЭ», «Грамотное управление маркетинговыми бюджетами», «Господдержка, субсидии на логистику (до 80% затрат) и налоговые льготы».

Кроме того, на форуме будут организованы встречи и переговоры с поставщиками, регуляторами и институтами развития.