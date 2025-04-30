Метеооборудование московского производства будет использоваться в Узбекистане

В Ташкенте в ходе международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» на стенде правительства Москвы было подписано соглашение о сотрудничестве между столичной компанией АО «Минимакс-94» и гидрометеорологической службой при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Основные цели документа — внедрение современных технологий в сфере автоматизированного метеообеспечения, укрепление устойчивости важнейших отраслей экономики к климатическим колебаниям и развитие научно-технического взаимодействия между Москвой и Узбекистаном.

«Город на системной основе развивает торгово-экономическое сотрудничество с ключевыми партнерами из Центральной Азии, в частности Узбекистаном. Соглашение между московской компанией и национальной метеослужбой Узбекистана — это пример практической кооперации, ориентированной на технологические решения и устойчивое развитие партнерских отношений», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Согласно условиям соглашения, уже в 2025 году в Узбекистане стартует тестовая эксплуатация автоматической метеостанции московского производства. Это оборудование предназначено для наблюдения за погодными условиями и повышения безопасности на дорогах.

Метеостанция отслеживает состояние дорожного полотна, измеряет уровень влажности, а также регистрирует основные метеорологические показатели: температуру воздуха, осадки, скорость и направление ветра, видимость. Полученные данные поступают в специализированное программное обеспечение, где обрабатываются с помощью запатентованных алгоритмов на основе искусственного интеллекта. Система обеспечивает высокоточные прогнозы, которые особенно важны для регионов с резкими температурными колебаниями и нестабильной погодой.

Для продвижения московской продукции за рубежом в 2019 году был создан центр «Моспром». Одним из самых эффективных инструментов его поддержки является байерская программа, позволяющая столичным предприятиям участвовать в международных выставках и деловых миссиях, включая встречи в форматах B2B и B2G.

Кроме того, государство активно поддерживает московских экспортеров. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает целый комплекс мер — информационных, финансовых, страховых и логистических. В его рамках функционирует цифровая платформа «Мой экспорт», где предприниматели могут получить бесплатные консультации экспертов, аналитические материалы, помощь в продвижении товаров на зарубежных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и воспользоваться другими возможностями.