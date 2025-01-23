Месяц отпусков: эксперт объяснил, почему январь считается провальным для бизнеса

Управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов заявил, что январь — провальный месяц для бизнеса: в это время многие топ-менеджеры берут отпуска, вплоть до 25 числа.

«Это очень вредит бизнесу. Например, кандидатам обещали трудоустройство до конца декабря, и если не успели принять на работу, то ждать придется теперь до конца января. Это вредит не только самому кандидату, но и бизнесу. Получается, что мы инициируем отказ от экономического роста», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, в принятии решений для бизнеса может сыграть роль даже один день, что говорить о целом месяце.

Эффективность компании нужно просчитывать, вычитая январь, и это наглядно показывает зависимость бизнес-процессов от человеческого фактора. В январе сотрудники компаний сидят и ждут, пока руководство вернется из отпусков, также отметил Быханов.

Получается, что компании стремятся к современными стандартам и эффективности, внедряют IT-решения, но по факту во многих фирмах остается «ручное управление»: без присутствия в офисе начальника ничего не работает, заключил эксперт.