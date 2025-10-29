Месяц московской промышленности завершился в столице

В рамках тематического месяца провели множество мероприятий, направленных на популяризацию индустриальной сферы. На сегодняшний день в городе активно развивается промышленность, а количество предприятий возросло почти до 4,6 тыс.

«Москва — это динамично развивающийся индустриальный регион, крупнейший научно-производственный центр России. Количество предприятий в столице динамично растет. Если на начало года у нас было 4,5 тыс. предприятий, то сейчас их почти 4,6 тыс. Это небольшие предприятия, которые быстро закрыли ниши ушедших иностранных компаний. Это и большие игроки фармацевтической отрасли, микроэлектроники и автомобилестроения. Отмечу, что именно на фармацевтическую отрасль Москва делает серьезную ставку в технологическом суверенитете и обеспечивает полную лекарственную безопасность», — поделился Гарбузов во время пресс-конференции, посвященной итогам месяца московской промышленности.

Так, в индустриальном секторе Москвы занят каждый 10-й житель, что составляет более 755 тыс. человек. В планах до 2030 года увеличить число занятых еще на 100 тыс.

Кроме этого, в столице активно развивается 20 отраслей промышленности. За 5 лет промышленное производство обрабатывающих отраслей выросло более чем в 3 раза, что более чем в 5 раз превышает аналогичный показатель по всей стране.

«Как уже было сказано, в настоящее время мы реализуем стратегию развития промышленности до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Она была принята и согласована главой города в этом году. Также к 2030 году обозначены следующее приоритеты: это ускоренное развитие пяти ключевых секторов. Разумеется, тут хочется сказать о радиоэлектронике, электроавтомобилестроении, фармацевтической и медицинской отрасли, и пищевой промышленности», — прокомментировал Гарбузов.

Планируется, что к 2030 году площадь промышленной инфраструктуры мегаполиса вырастет более чем в двое. Это будет сделано с учетом ее интеграции в городскую среду без нанесения ей ущерба. Гарбузов добавил, что на территории столицы намерены сохранить высокую долю частых инвестиций. Это позволяет ускоренными темпами строить и запускать новые производства.

«Особую ставку Москва делает на развитие высокотехнологичных предприятий. Уже сейчас их доля в общей выручке столичных производств составляет около 42%, а, например, каждый пятый промышленник занят в радиоэлектронике», — резюмировал министр.

Отмечается, что в дальнейшем месяц московской промышленности будет проводиться ежегодно. Например, впервые прошел Московский инвестиционно-промышленный форум, который стал точкой притяжения для крупнейших индустриальных игроков. В ходе заседания участники обсудили перспективы роста высокотехнологичных отраслей и привлечение инвесторов в эти сферы.

В этом же месяце стали известны итоги главной индустриальной премии страны — «Лучший промышленный дизайн России». За звание лучшего из лучших поборолись перспективные проекты из самых разных отраслей: от продуктов питания до транспорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.