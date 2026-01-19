Мерц заявил, что американцы на себе чувствуют действие пошлин

«Американские потребители сейчас ощущают последствия пошлин. Американская экономика не показывает таких результатов, как предполагало правительство США год назад. По моей оценке, это также как-то связано с тарифной политикой», — заявил Мерц на пресс-конференции, состоявшейся в Берлине.

Мерц также акцентировал внимание на том, что Евросоюз избегает эскалации торгового противостояния с США. ЕС не стремимся ни к обострению ситуации, ни к торговой войны с Вашингтоном. Но при этом, если ЕС столкнется с таможенными пошлинами, которые посчитает неоправданными, то воспользуется возможностью дать адекватный ответ.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности в присоединении Гренландии к территории США. Еще во время своего первого президентского срока он выдвигал предложение о выкупе острова, а в марте 2025 года выразил уверенность в возможности его аннексии. 17 января Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о том, что США намерены ввести 10-процентные пошлины против Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции, которые будут оставаться в силе до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. Данное решение должно вступить в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин увеличится до 25%.

