Мелкая бытовая техника малоизвестных брендов забила склады в России
Эксперты сообщили, что российские склады заполнены малоизвестными брендами мелкой бытовой техники. По информации крупных маркетплейсов OZON и Wildberries, доля таких «спящих» марок достигает 12–14% от общего ассортимента, пишет «Российская газета».
Российский рынок бытовой техники сегодня отличается широким разнообразием представленных брендов. Однако значительная часть из них остается неузнаваемой для потребителей, отметил директор по маркетингу Tenda Technology Co., Ltd в странах СНГ Илья Лобов.
Ожидается массовая распродажа этой техники по сниженным ценам, поскольку товары неизвестных производителей демонстрируют низкие показатели продаж. Ритейлеры будут вынуждены прибегнуть к демпингу для освобождения складских помещений.
По словам директора направления «Электроника и DIY» трейд-маркетингового агентства OPEN Group Дмитрия Черватюка, современный рынок бытовой техники отличается невероятным разнообразием. В каждом сегменте представлено свыше 130-150 различных производителей, включая даже такие узкоспециализированные категории, как Wi-Fi роутеры, где количество брендов превышает 276.
Эксперт подчеркнул, что при выборе техники потребителям следует ориентироваться не на известность бренда, а на комплекс важных характеристик: баланс стоимости и качества, энергоэффективность, функциональные возможности и доступность сервисных центров. Особенно актуален этот совет сегодня, когда на рынке активно развиваются отечественные производители, существенно расширяя выбор для покупателей наряду с зарубежными марками.
В современных реалиях популярные модели с посредственными характеристиками зачастую имеют более высокую стоимость по сравнению с технически совершенными новинками, которые пока не получили широкого признания и множества отзывов на торговых платформах. Такое наблюдение сделал Лобов.
Для защиты интересов потребителей эксперт рекомендует в первую очередь проверять наличие официальных представительств производителя в России. Это служит ключевым индикатором стабильной ценовой стратегии и качественного обслуживания клиентов.
Особое внимание следует уделить вопросу гарантийного обслуживания. В условиях параллельного импорта многие зарубежные бренды поступают через неофициальные каналы, что может привести к отказу производителя от гарантийных обязательств. Поэтому крайне важно заранее выяснить условия и порядок гарантийного обслуживания приобретаемой техники.