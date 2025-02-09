Мелкая бытовая техника малоизвестных брендов забила склады в России

Эксперты сообщили, что российские склады заполнены малоизвестными брендами мелкой бытовой техники. По информации крупных маркетплейсов OZON и Wildberries, доля таких «спящих» марок достигает 12–14% от общего ассортимента, пишет «Российская газета» .

Российский рынок бытовой техники сегодня отличается широким разнообразием представленных брендов. Однако значительная часть из них остается неузнаваемой для потребителей, отметил директор по маркетингу Tenda Technology Co., Ltd в странах СНГ Илья Лобов.

Ожидается массовая распродажа этой техники по сниженным ценам, поскольку товары неизвестных производителей демонстрируют низкие показатели продаж. Ритейлеры будут вынуждены прибегнуть к демпингу для освобождения складских помещений.

По словам директора направления «Электроника и DIY» трейд-маркетингового агентства OPEN Group Дмитрия Черватюка, современный рынок бытовой техники отличается невероятным разнообразием. В каждом сегменте представлено свыше 130-150 различных производителей, включая даже такие узкоспециализированные категории, как Wi-Fi роутеры, где количество брендов превышает 276.

Эксперт подчеркнул, что при выборе техники потребителям следует ориентироваться не на известность бренда, а на комплекс важных характеристик: баланс стоимости и качества, энергоэффективность, функциональные возможности и доступность сервисных центров. Особенно актуален этот совет сегодня, когда на рынке активно развиваются отечественные производители, существенно расширяя выбор для покупателей наряду с зарубежными марками.

В современных реалиях популярные модели с посредственными характеристиками зачастую имеют более высокую стоимость по сравнению с технически совершенными новинками, которые пока не получили широкого признания и множества отзывов на торговых платформах. Такое наблюдение сделал Лобов.

Для защиты интересов потребителей эксперт рекомендует в первую очередь проверять наличие официальных представительств производителя в России. Это служит ключевым индикатором стабильной ценовой стратегии и качественного обслуживания клиентов.

Особое внимание следует уделить вопросу гарантийного обслуживания. В условиях параллельного импорта многие зарубежные бренды поступают через неофициальные каналы, что может привести к отказу производителя от гарантийных обязательств. Поэтому крайне важно заранее выяснить условия и порядок гарантийного обслуживания приобретаемой техники.