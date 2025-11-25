«Механизм неясен»: эксперт оценил идею льготного бензина в России

Специалист фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в России будет сложно реализовать инициативу по введению льгот на бензин для уязвимых групп населения, сообщает АБН24 .

«Существуют лишь два возможных типа решения: либо льготники получают скидку прямо на заправке, либо им выплачивается компенсация, как на ЖКХ, там тоже есть выплаты — есть субсидии, то есть в месяц какую-то сумму перечисляют или дают некую скидку. Но при любом варианте финансирование пойдет не от компаний, а из бюджета», — сказал эксперт.

По его словам, возникают вопросы о типе бюджета для таких операций: федеральном или региональном, а также проблемы с объемами средств и критериями.

Уже на начальном этапе возникает целый ряд трудностей: за чей счет должно происходить финансирование, каковы будут размер компенсации и методика ее расчета — исходя из объема, например, 10, 20 или 30 л льготного бензина в месяц или в виде фиксированной выплаты.

Ситуация усложняется, когда необходимо учитывать разнообразие категорий льготников: если у многодетных или малообеспеченных семей одна или две машины, должна ли льгота распространяться на обе?

Непонятно, как быть с теми, кто соответствует критериям, но не владеет автомобилем: тогда появляется вероятность перепродажи субсидированного топлива.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.