Медтовары стали самой популярной категорией сделок на Портале поставщиков Москвы

Медицинские товары — наиболее востребованная категория сделок на Портале поставщиков по итогам первых 5 месяцев 2025 года. Сумма таких контрактов превысила 930 млн рублей, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Медицинские товары стабильно остаются в числе самых популярных на Портале поставщиков. С января по конец мая текущего года в этой категории было заключено больше всего контрактов — 7,4 тыс. Их общая сумма составила 936,1 млн рублей. Наибольшую долю в объеме контрактов составили экспресс-тесты для бесприборной диагностики. На них заказчики потратили 58,9 млн рублей. По количеству контрактов самыми востребованными были дезинфицирующие средства, плазмозамещающие и перфузионные растворы, изделия для оказания первой помощи, медицинские бахилы и противоопухолевые препараты», — сказал Пуртов.

Помимо этого, у поставщиков портала были приобретены медуслуги на 152,5 млн рублей. Суммарно заказчики заключили с ними почти 1,3 тыс. контрактов. Наиболее популярными были профилактические санитарно-противоэпидемические мероприятия — на эту услугу заключено 395 контрактов на сумму 25,7 млн рублей, а также клинико-диагностические исследования, медицинские осмотры сотрудников, медэкспертизы и бактериологические исследования.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,1 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей открываются представительства в субъектах РФ. В них специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 (800) 303-12-34 или оставить обращение на сайте.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует д епартамент информационных технологий Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».