Мебельное производство в столице выросло более чем в 1,2 раза

За первое полугодие текущего года столичные производители мебели нарастили объем выпуска на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Объем производства металлической мебели для офисов за полгода вырос более чем в 1,8 раза, деревянной — более чем в 1,9 раза. Выпуск кухонной мебели увеличился более чем в 1,2 раза.

«Инструменты поддержки помогают производствам не только сохранять, но и значительно улучшать свои экономические показатели. Так, мебельные предприятия по итогам 2023 года показали рост почти на 21%. За первое полугодие 2024-го производство мебели в Москве выросло на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В столице выпускают мебель как для коммерческих, так и для жилых и социальных объектов», — уточнил Ликсутов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов прокомментировал, что также за этот период значительно вырос и объем отгруженной продукции — почти на 74%.

«Номенклатура выпускаемой в столице мебели включает шкафы, столы, матрасы, кровати, стеллажи, диваны, кушетки, тумбы и другие предметы интерьера. Столичные промышленники предлагают решения для кухни, спальни, столовой, гостиной, ванной, детской и других типов комнат. Помимо этого, в столице создают мебель для медицинских и культурных объектов», — сказал Гарбузов.

Москва — город с развитой промышленностью. В столице находится более 4,2 тыс. промышленных объектов, где работают 725 тыс. человек.

Комфортные условия для бизнеса в Москве способствуют развитию крупных, малых и средних предприятий. Они могут воспользоваться более чем 20 видами поддержки, включая субсидии и целевые займы.