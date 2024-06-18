Мебельная компания в Солнечногорске планирует расширить производство

Мебельная фабрика «Сокол», расположенная на территории городского округа Солнечногорск, планирует увеличить производственные мощности. На сегодняшний день объем выпускаемой продукции составляет до 1 000 единиц, передает пресс-служба администрации городского округа.

И.о. заместителя главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик посетил предприятие. С генеральным директором обсудили основные проблемы и планы по дальнейшему развитию производства.

«На мебельном производстве трудится более 100 жителей округа. Компания зарекомендовала себя по всей России. В планах и дальше развиваться, для этого необходимо увеличение мощностей и расширение земельного участка. Со стороны администрации округа и регионального правительства будем оказывать необходимую поддержку», — прокомментировал и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В городском округе мебельная фабрика работает с 1999 года. Компания зарекомендовала себя на российском рынке, как быстро развивающаяся организация. Выпускаемая продукция представлена в магазинах известных торговых сетей по всей России, а также на маркетплейсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.