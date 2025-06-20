Мебельная компания в Солнечногорске планирует расширить производство

ООО «Веста-ТЛ» в Солнечногорске планирует расширение вплоть до строительства нового цеха. Это и другие вопросы первый замглавы округа Кирилл Типографщик обсудил с руководством компании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время визита он осмотрел производственные мощности, проговорил о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье, а также о возможностях выкупа арендованного земельного участка, на котором расположено предприятие.

«Предприятие активно развивается. Изготавливает мебель по индивидуальным заказам: эксклюзивные штучные экземпляры, которые пользуются популярностью не только на территории Подмосковья, но и всей России в целом. Обсудили с генеральным директором планы по развитию предприятия, те направления, которые могут быть полезны, предоставление субсидий. Будем оказывать всяческую поддержку и дальше взаимодействовать», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Компания «Веста-ТЛ» основана в 2000 году. Производит деревянные строительные конструкции и столярные изделия: межкомнатные двери и накладки на них, стеновые панели, арочные изделия, порталы, плинтусы, экраны на радиаторы, декоративные наличники, предметы интерьера, кухни, мебель из МДФ.

Производственный цех расположен на 1,5 тыс. кв. м; построено офисное здание площадью порядка 600 кв. м. Численность персонала составляет 30 человек.

«Мы хотим в будущем построить у себя еще один цех. Территория, которую мы арендуем, это позволяет. У нас современные технологии, профессиональный коллектив: ребята умеют пользоваться абсолютно любыми инструментами и станками, и им сейчас доступны практически любые задачи. Мы недавно расширили количество сотрудников. Люди у нас очень хорошие», — рассказал гениальный директор ООО «Веста-ТЛ» Виталий Тимонин.

Производственные древесные отходы сжигают на собственной котельной. Как отметил гендиректор компании Виталий Тимонин, это позволяет экономить на топливе и безопасно утилизировать мусор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.