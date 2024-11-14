МЭА: РФ в октябре снизила поставки топлива до минимума, но нарастила доход

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в октябре уменьшился на 90 тыс. баррелей в сутки к сентябрю, до 7,3 млн б/с, сообщает «Коммерсант» .

По данным обзора Международного энергетического агентства (МЭА), доход от указанных поставок в то же время вырос на 1,2 млрд долларов, до 15,6 млрд долларов.

Как пишет Reuters, экспорт нефти вырос на 130 тыс. б/с, до 4,87 млн. При этом поставки нефтепродуктов снизились до минимального уровня с июля 2020 года, до 2,48 млн б/с (минус 230 тыс. б/с).

Отмечаются более высокие цены за данные ресурсы. Они обеспечили рост выручки на 180 млн долларов, до 5,3 млрд долларов. Доход за поставки нефти повысился на 1 млрд долларов, до 10,4 млрд долларов. Общий объем доходов отмечался больше, чем в сентябре, но меньше, чем в любой месяц с июля прошлого года.

РФ нарастила экспорт нефти в направлении Турции в прошлом месяце на 210 тыс. б/с до 840 тыс. б/с. Около 800 тыс. б/с не имеют точного направления поставки.