Массовое внедрение цифрового рубля намечено на 1 сентября 2026 года

Доцент экономического факультета РУДН Софья Главина рассказала, что по закону, который ранее был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, массовое внедрение цифрового рубля в стране начнется с 1 сентября 2026 года, сообщает «Прайм» .

Она добавила, что некоторые этапы данного проекта стартуют в октябре 2025 года.

«Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет. Такие сведения в СМИ не соответствуют действительности», — сказала Главина.

С октября этого года начнется первый подготовительный этап. Исполнение федбюджета с использованием цифрового рубля будет возможно только по ограниченному реестру расходов, утвержденному правительством по согласованию с ЦБ.

Также с 1 января следующего года использовать цифровой рубль смогут для всех расходов федбюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года аналогичный механизм распространят на региональные и местные бюджеты.

При этом полномасштабное развертывание системы цифрового рубля прогнозируется к 2028 году. Это внедрение может принести бизнесу 30–50 млрд рублей в год и 5–8 млрд рублей дохода банкам.