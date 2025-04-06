Маск поддержал зону свободной торговли США с ЕС

«Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и США должны перейти, на мой взгляд, в идеале к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», — заявил он.

Президент США объявил о введении базовой пошлины в 10% на весь импорт в Штаты и о «взаимных» тарифах на импорт, доходящих почти до 50%, из нескольких десятков стран.

Базовые пошлины вступят в силу 5 апреля, «зеркальные» тарифы — 9 апреля, написано на сайте Белого дома. России нет ни в одном из списков, потому что введенные ранее санкции США уже исключают «значимую торговлю» с РФ, пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. И все-таки экономика России по-прежнему тесно связана с мировыми рынками и подвержена влиянию всех процессов, которые там происходят.