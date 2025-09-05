Машзавод «Тонар» представит самосвал на выставке Eurasian Construction Technology

Машиностроительный завод «Тонар» в деревне Губино Орехово-Зуевского округа представит новейшую разработку — внедорожный самосвал Тонар-7504 — на выставке Eurasian Construction Technology 2025 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Внедорожный самосвал Тонар-7504 создан специально для работы в карьерах, угольных разрезах и строительстве. Грузоподъемность машины 55 тонн. Также в рамках экспозиции посетители смогут увидеть мощную комбинацию тягача FAW ORYX с самосвальным полуприцепом Тонар SL4-30.

ECT 2025 — ежегодная международная выставка-форум спецтехники, коммерческого транспорта и оборудования, которая пройдет с 10 по 12 сентября.

Выставка охватывает ключевые сегменты отрасли спецтехники: дорожно-строительную технику, горнодобывающую промышленность, лесозаготовительные технологии, складское и коммунальное оборудование.

В работе выставки примут участие компании из России, СНГ, Китая, Турции и других стран.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.