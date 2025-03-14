Машиностроительный завод в Орехово-Зуеве произвел более 2,1 тыс колес для метровагонов

В Орехово-Зуеве машиностроительный завод выпускает 17 модификаций колесных пар для метровагонов, включая изделия с редуктором собственного производства. Основным заказчиком является АО «Метровагонмаш», которому в 2024 году поставлено 2 000 колесных пар. Также изготовлены колесные пары для рельсовых автобусов и мотовозов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме производства новых колесных пар завод осуществляет их полное освидетельствование. В прошлом году заказчикам поставлено 1 489 отремонтированных колесных пар вагонов метро.

Производство колесных пар для метро на ДМЗ началось в 2011 году. С 2017 по 2020 годы завод при поддержке фонда развития промышленности России и ТМХ модернизировал мощности, закупив 16 единиц оборудования, и теперь способен выпускать до 5 850 изделий в год. Сейчас предприятие полностью обеспечивает потребности «Метровагонмаша» в рамках внутрихолдинговой кооперации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.