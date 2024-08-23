Машиностроительная отрасль Москвы за полгода показала рост более чем в 1,3 раза

В первом полугодии текущего года московские производители оборудования и машин нарастили производство на 33,6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичные промышленники получают меры поддержки, в условиях внешних ограничений помогающие как сохранять существующие показатели, так и ощутимо улучшать их.

«За первые 6 месяцев 2024 года московские предприятия увеличили выпуск машин и оборудования более чем в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Отрасль представляют более 260 производств, на которых создают оборудование для внутреннего и внешних рынков», — рассказал Ликсутов.

В этом периоде объем отгруженной продукции увеличился на 46%.

Объем производства вакуумных и воздушных насосов в натуральном выражении вырос на 8,3%, а частей компрессоров и насосов — больше чем в 2,2 раза. При этом производство электрических, лабораторных и промышленных камер и сетей выросло на 20%. Выпуск мостовых электрических насосов увеличился больше чем в 2,1 раза. Лифтов произвели почти на 3% больше, а конвейеров — на 17,3%. Также положительную динамику продемонстрировало производство машин и теплообменников для сжижения газов, включая воздух, — их выпустили на 90% больше. Установок и оборудования для очистки или фильтрации газов произвели в 1,3 раза больше.

Устойчивый рост наблюдается в станкостроении — выпуск металлообрабатывающих станков вырос больше чем в 1,4 раза, а деревообрабатывающих — почти на 30%.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов, станкостроительную отрасль столицы представляют больше 50 предприятий, которые могут получить широкий спектр мер городской поддержки. Они позволяют повышать квалификацию сотрудников, получать экспортную поддержку и налоговые льготы, закупать современное оборудование, модернизировать или создавать производства, а также многое другое.

«Среди наиболее популярных мер — льготные инвестиционные кредиты, предоставление земельных участков по льготной ставке 1 рубль в год, а также офсетные контракты с гарантированным спросом на продукцию», — сказал Гарбузов.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в столице открываются порядка 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных компаний. Они внедряют инновации и производят различные товары.