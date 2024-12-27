Маркетплейс «Мегамаркет» поможет соцпредпринимателям в развитии их дела

Маркетплейс «Мегамаркет» запускает проект, направленный на помощь социальным предпринимателям в развитии их дела и расширении клиентской базы. К инициативе присоединились АНО «Национальное агентство „Мой бизнес“ при поддержке Минэкономразвития России. Участие в программе доступно для предпринимателей, официально зарегистрированных как „Социальный предприниматель“, или ведущих социально значимую деятельность, соответствующую определенным критериям. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Социальное предпринимательство в России переживает период активного развития, показывая стабильные результаты даже в условиях экономической турбулентности. По данным Минэкономразвития России, в стране зарегистрировано почти 11 тыс. социальных предприятий, большая часть которых заняли нишу в таких сферах, как образование (30%), здравоохранение и социальные услуги (23%), культура и спорт (17%). Годовой доход сектора составил 102 млрд рублей, а общее количество сотрудников превысило 82 тысячи человек.

Особенностью российского социального бизнеса является его «женское лицо»: более 70% предпринимателей — это женщины, которые создают бизнесы с мощным социальным эффектом. Среди регионов-лидеров — Республика Башкортостан, Нижегородская область, Ленинградская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Государство продолжает активно поддерживать таких предпринимателей. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрены гранты (до 500 тысяч рублей, а для Арктической зоны — до 1 млн рублей), льготные займы, налоговые преференции и возможность аренды помещений на льготных условиях.

Центры «Мой бизнес», действующие по всей стране, стали надежной площадкой для получения консультаций, образовательных услуг и запуска стартапов. Они помогают предпринимателям найти доступ к дополнительным возможностям.

Одним из ключевых проектов этого года станет программа, разработанная АНО «Национальное агентство „Мой бизнес“ совместно с маркетплейсом „Мегамаркет“. Цель — поддержка социальных предпринимателей путем предоставления им дополнительных возможностей для продвижения товаров и услуг.

Каждому участнику будет выделено 120 тыс. бонусных рублей для продвижения на платформе «Мегамаркет». Это поможет увеличить охват аудитории, особенно в периоды низкого спроса, и привлечь новых клиентов. Кроме того, предприниматели получат повышенный кешбэк в размере 15% на реализуемые товары, что создаст дополнительные стимулы для покупателей и увеличит общий объем продаж.

Инициатива ориентирована на индивидуальных предпринимателей и компании, которые работают над решением социально значимых задач. Это могут быть проекты, связанные с трудоустройством уязвимых групп населения, производством продукции для людей с особыми потребностями или экологическими вопросами. Важно, что к участию допускаются не только те, кто зарегистрирован в реестре МСП как «социальные предприниматели», но и любые компании, ведущие деятельность, отвечающую критериям социальной значимости.

Поддержка социальных предприятий сегодня приобретает особую значимость, поскольку этот сектор становится основополагающим элементом устойчивого развития регионов. Социальное предпринимательство — это не просто бизнес, а реальный вклад в общество, который улучшает качество жизни миллионов людей. Поддержка государства, подобная этой, помогает предпринимателям масштабировать бизнес, осваивать новые рынки и усиливать влияние на социально-экономическое развитие регионов. Это яркий пример того, как государственно-частное партнёрство превращает социальный бизнес в неотъемлемую часть устойчивой экономики России.

Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте маркетплейса и подтвердить статус социального предпринимателя или предоставить информацию о своей деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.