Маркетолог рассказала о самых востребованных профессиях в 2025 году

Сварщики и бровисты будут востребованы в РФ в 2025 году

Курс России на внутреннее производство, декларируемый властями, приведет к тому, что на рынке труда снова будут востребованы рабочие специальности, а также профессии сферы услуг, заявила РИАМО директор учебного центра «Техстандарт» Елена Шевченко.

Если не брать для анализа сферу ИТ, то, учитывая курс страны на внутренне производство, о чем неоднократно заявляло правительство, нужно готовиться к тому, что снова будут востребованы рабочие профессии: операторы станков с числовым программным управление (ЧПУ), фрезеровщики, сварщики, рассказала она.

Также очень востребованы специальности из сферы услуг: мастера по художественной татуировке, мастера маникюра, бровисты.

Ранее таким навыкам и умениям обучали на специальных курсах и они не существовали как отдельные профессии, отметила Шевченко.

По словам эксперта, в последнее время наблюдается также большой спрос на агрономов, специалистов по БПЛА.