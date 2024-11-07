Маркетолог рассказал, как сэкономить на подготовке к Новому году

Маркетолог Дмитрий Чумаков поделился советами по экономии на подготовке к Новому году. Он напомнил, что ноябрь — это месяц распродаж, акций и специальных предложений, что может быть использовано для подготовки к праздникам.

Чтобы оптимально подготовиться, эксперт советует заранее составить список необходимых покупок, включая продукты для праздничного стола и подарки. Чумаков рекомендовал следить за акциями в офлайн и онлайн-магазинах, так как в этом месяце можно найти скидки на одежду, косметику, еду и напитки, достигающие 50% и более.

Он также отметил, что в это время стоит обратить внимание на непортящиеся продукты, которые пригодятся во время праздников. Хотя раньше акции часто отменялись в последние дни перед Новым годом, теперь можно найти выгодные предложения даже в последний момент.

«Другой вопрос, что при покупке в последнюю минуту есть риск купить не совсем то, что нужно. А делая покупки заранее, можно решить две задачи: первая — не переплатить, вторая — купить именно то, что надо», — заключил Дмитрий Чумаков в эфире радио Sputnik.