Мария Багреева: за 8 лет в столице провели 3,8 тысячи централизованных закупок

За восемь лет Департамент города Москвы по конкурентной политике провел свыше 3,8 тыс. централизованных закупок, заказчиками в которых выступили столичные органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения, рассказала заммэра города, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Она уточнила, что централизованные госзакупки проводятся в столице с 2016 года и предоставляют возможность столичным органам государственной власти осуществлять закупки через Департамент по конкурентной политике.

«Такая система позволяет государственным заказчикам — органам исполнительной власти Москвы — экономить время и средства на организацию госзакупок, так как большую часть работы по проведению процедуры берет на себя департамент. Всего за восемь лет проведено 3,8 тысячи таких процедур», — заявила Багреева.

Учреждение, желающее осуществить закупку, готовит комплект документации и направляет его в департамент. Специалисты проверяют документацию на соответствие правовым нормам и осуществляют ее публикацию от имени департамента, а затем сопровождают закупку до момента заключения контракта. Все этапы проходят в цифровом формате в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) города Москвы, добавил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Первая версия системы была создана правительством Москвы в 2005 году. ЕАИСТ обеспечивает электронное информационное взаимодействие на протяжении всего закупочного цикла, включая этапы планирования потребностей, подготовки документации, расчета цен, межведомственного согласования и учета результатов торгов, а также заключения и исполнения контрактов. Также система решает задачи анализа, статистического наблюдения и прогнозирования, обеспечивает мониторинг нарушений и контроль в сфере закупок.

Развитием, внедрением и оптимизацией цифровых сервисов и возможностей системы ЕАИСТ занимается столичный Департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Узнать больше об этом и других нацпроектах, реализуемых в городе, можно на специальной странице.