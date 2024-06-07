Мария Багреева: ВРП Москвы за 5 лет вырос на 15%

Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы в период с 2018 по 2022 годы увеличивался интенсивнее, чем в целом по России, и прибавил 15%, что в 2,2 раза превышает общероссийские темпы — 6,9%. Главный вклад в динамику привнесли сектора связи и информации, недвижимости и строительства, а также обрабатывающие производства, на которые приходится 72,1% прироста ВРП. Об этом на XXVII Петербургском международном экономическом форуме сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Результаты расчетов валового регионального продукта субъектов Российской Федерации опубликовал Росстат. Показатели традиционно размещают на второй год после отчетного.

«Информация и связь остается самым динамично развивающимся сектором московской экономики. За 5 лет отрасль выросла на 76,3%, а ее доля в ВРП столицы увеличилась с 6,1% до 8,4%. Столь быстрое развитие можно объяснить, с одной стороны, увеличением спроса на ИТ-продукты из-за цифровизации экономики, а с другой — благоприятными условиями для компаний, работающих в этой отрасли. Так, с 2020 года ставка налога на прибыль для ИТ-компаний была снижена до трех процентов, а с 2022-го — до нуля», — сказала Мария Багреева.

В 2022 году валовая добавленная стоимость данной сферы выросла вдвое больше, чем экономика столицы в целом. Это указывает на то, что данный сектор экономики успешно адаптировался к условиям рынка при сильном санкционном давлении.

Одним из основных драйверов московской экономики по-прежнему остается обрабатывающая промышленность. В течение 5 лет валовая добавленная стоимость отрасли выросла на 29,4%, а доля в структуре ВРП, согласно данным Росстата, увеличилась с 12,3% до 16%.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности растет благодаря высокотехнологичным направлениям — производству продуктов питания, металлургии, фармацевтике и электронике.

Строительный сектор демонстрирует значительный рост. С 2016 по 2022 годы добавленная стоимость сферы строительства и операций с недвижимостью увеличилась на 15,7%, а доля отрасли ВРП столицы достигла 19,6%. С 2018 по 2022 годы в Москве в среднем каждый год вводили 12,1 млн кв. м недвижимости, а в 2023 году — 15,4 млн кв. м.