Мария Багреева: в столице начался новый сезон «Школы юного инвестора»

Новый сезон «Школы юного инвестора» стартовал в столице. В него входят бизнес-игры, нацеленные на детей от 10 до 15 лет, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Известно, что подобные игры увеличивают финансовую грамотность подростков. Проект был запущен департаментом Москвы по конкурентной политике в 2015 году.

«Благодаря проекту „Школа юного инвестора“ школьники в игровой форме узнают о том, что такое инвестиции и какое значение они имеют для города, изучают основы честной конкуренции и правила участия в аукционах, учатся выстраивать деловые отношения и организовывать собственное дело. Уроки в формате бизнес-игры проходят в школах города в течение всего учебного года», — прокомментировала Багреева.

Она добавила, что за девять лет существования данного проекта в столице прошло порядка 1,5 тыс. уроков, участие в которых приняли 23,6 тыс. школьников. До конца этого года пройдет еще 90 мероприятий, в которых примут участие почти 1,7 тыс. учеников.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов поделился более подробной про правила одной из бизнес-игр.

«Членам команды предстоит объединить свои капиталы для создания монополии, или приобрести на торгах одну из нескольких предложенных на аукционе компаний, просчитав предварительно издержки и риски, или составить бизнес-план для предприятия. В играх детям помогает квалифицированный ведущий и его помощники. По итогам мероприятия участники получают именные сертификаты и памятные призы», — объяснил он.

Принять участие в бизнес-игре можно по предварительной записи на сайте. Занятия ведутся в школе, которая подает заявку на игру.

В 2016 году «Школа юного инвестора» стала победителем в номинации «Корпоративные проекты» в рамках форума и программы «Лучшие социальные проекты России».