Мария Багреева: в первом квартале 2024 года в Москве выдали 3 тыс ИТ-ипотек

В Москве в первом квартале текущего года было выдано более 3 тыс. льготных ипотек для ИТ-специалистов на общую сумму около 39,4 млрд рублей, заявила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Рост спроса на ИТ-ипотеку продолжается с весны прошлого года. Это связано с изменениями ее условий.

«Льготная ИТ-ипотека является одной из самых востребованных мер поддержки сферы информационных технологий. Москва остается лидером среди российских регионов по выдаче таких кредитов — на столицу приходится почти треть выданных в стране кредитов по этой программе и свыше 44% от их объема. При этом рост интереса московских специалистов к ИТ-ипотеке увеличивается. За первые три месяца этого года в Москве выдано втрое больше займов и по числу, и по объему, чем в том же периоде прошлого года. Рост превысил средние темпы по стране», — прокомментировала Багреева.

Возрастные границы для получателей кредита были расширены с 22–44 лет до 18–50 лет. Помимо этого, был уменьшен срок, который специалист должен проработать в компании для сохранения льготной ставки.

«Увеличивается доля ИТ-ипотеки и среди всех льготных ипотечных программ. В январе — марте 2024 года она составляла около 20% от числа и более 28% от объема выданных кредитов, а в первом квартале прошлого года — 7% и 10%», — добавила Багреева.

Льготную ИТ-ипотеку под 5% годовых могут оформить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, которые работают в аккредитованных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ИТ-компаниях. Средняя зарплата заемщика из столицы в течение трех последних месяцев должна составлять от 150 тыс. рублей до налогообложения. Максимальная сумма кредита для Москвы составляет 18 млн рублей, а присоединив рыночную кредитную программу, ее можно увеличить до 30 млн рублей. Оформить льготный кредит по программе можно до конца текущего года.

На сегодняшний день разработчикам и заказчикам российского ПО доступен широкий спектр регуляторных и финансовых мер поддержки. В него входят налоговые льготы и льготное кредитование, мораторий на проверки аккредитованных в Минцифры России ИТ-компаний, льготная ипотека и отсрочка от службы в армии для профильных специалистов, упрощенная система трудоустройства и получения вида на жительства для иностранных ИТ-специалистов.