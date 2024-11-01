Мария Багреева: в Москве работает более 1,8 млн самозанятых

Число плательщиков налога на профессиональный доход в столице по состоянию на 1 октября текущего года превышает 1,8 млн человек. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что в столице работают 16% от всех зарегистрированных в России самозанятых. Это указывает на создание в городе привлекательных для микробизнеса условий.

«На 1 октября 2024 года их число достигло 1,82 млн человек. Доход столичных самозанятых за все время действия этого налогового режима, который применяется в Москве с 1 января 2019 года, составил свыше 1,3 трлн рублей, в том числе 366 млрд рублей они заработали за 9 месяцев этого года», — рассказала Мария Багреева.

Налог на профессиональный доход пользуется популярностью у работающих «на себя» граждан, которые не нанимают сотрудников. Преимуществами налога являются отсутствие обязанности использовать кассовую технику, предоставлять налоговую отчетность, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах и простота регистрации.

Самыми популярными видами деятельности среди самозанятых, согласно данным при регистрации, оказались репетиторство, строительство, маркетинг и реклама, сдача квартир в аренду, доставка и пассажирские перевозки.

Как отметила вице-мэр, в период с января по сентябрь текущего года московскими плательщиками налога на профессиональный доход клиентам было выдано 114,2 млн чеков, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 72%. Это указывает на рост деловой активности самозанятых в столице. По состоянию на конец сентября 2024 года средний размер чека составил 3252 рубля и увеличился на 5% в сравнении с чеком конца сентября прошлого года.

В течение 9 месяцев текущего года самозанятыми в столичный бюджет было перечислено 10,4 млрд рублей, что на 44% превышает показатели того же периода 2023 года. Всего же за время действия налога на профессиональный доход городской бюджет Москвы получил свыше 34 млрд рублей.

Планирующим развивать карьеру, в том числе и по пути предпринимательства, столица предлагает современную образовательную инфраструктуру. В городе работает центр «Профессии будущего», открытый по адресу: улица Щепкина, д. 38, стр. 1. За 3,5 месяца в центре можно освоить одну из 75 востребованных в разных отраслях экономики профессий.

В центрах «Моя карьера» на Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1 и «Моя работа» на Шаболовке, 48 самозанятые могут пройти обучение в рамках программ успешного бизнес-старта при поддержке наставников. Благодаря программам можно пройти весь цикл создания собственного дела — от выбора идеи и определения предпринимательских способностей до поиска первых клиентов и самозанятости.