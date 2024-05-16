Мария Багреева: в Москве оборот розничной торговли увеличился на 12%

В столице в первом квартале текущего года оборот розничной торговли составил 1,7 трлн рублей, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Таким образом, оборот вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что рост в сфере розничной торговли главным образом обеспечил непродовольственный сектор.

«Его обороты увеличились почти на 22% — до 854 млрд рублей. Потребительская активность в этом сегменте восстанавливается, спрос увеличивается, крупные ретейлеры выстроили стабильную систему поставок, а продукцию ушедших компаний с успехом замещают товары отечественных марок и дружественных стран», — объяснила Мария Багреева.

Оборот продовольственной торговли увеличился на 4% и составил 857 млрд рублей. Это связано с возросшей ролью сервисов онлайн-доставки и расширением сетей «магазинов у дома».

Помимо этого, активность покупателей наблюдалась и в заполняемости торговых центров. Плотность потока посетителей ТЦ столицы в марте текущего года в среднем составила 275 человек в сутки на одну тысячу квадратных метров, что на 2,7% превышает показатель марта прошлого года. Рост трафика в этом году был обеспечен в основном ТЦ малых форматов — районные и окружные торговые центры площадью до 40 тыс. кв. м.

«Росту посетителей также способствует частичная трансформация крупных магазинов под развлекательные и бытовые сервисы, в которых люди могут как приобретать необходимые товары, так и проводить досуг», — заключила Мария Багреева.