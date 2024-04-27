Мария Багреева: в I квартале 2024 года на портале поставщиков сделали закупок на 24 млрд рублей

В период с января по март текущего года на московском портале поставщиков муниципальные и государственные заказчики провели свыше 150 тыс. закупок на более чем 24 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«На портале поставщиков публикуют закупки малого объема государственные и муниципальные заказчики из 40 регионов России. За первые три месяца этого года они провели на ресурсе 150,3 тыс. процедур на сумму 24,4 млрд рублей, что на 12% больше, чем в первом квартале 2023 года, когда объем закупок составил 21,8 млрд рублей», – сказала Багреева.

«На портале поставщиков публикуют закупки малого объема государственные и муниципальные заказчики из 40 регионов России. За первые три месяца этого года они провели на ресурсе 150,3 тыс. процедур на сумму 24,4 млрд рублей, что на 12% больше, чем в первом квартале 2023 года, когда объем закупок составил 21,8 млрд рублей», – сказала Багреева.

На портале поставщиков свою продукцию предлагают свыше 330 тыс. предпринимателей со всей России. Благодаря этому они наращивают продажи, находят надежных партнеров и расширяют географию бизнеса.

На ресурсе заказчики могут оперативно приобретать услуги, работы и товары, нужны для нормальной работы соцучреждений, больниц, детсадов и школ, а также для содержания и ремонта зданий и территорий в населённых пунктах и других целей. А вызванное конкуренцией между поставщиками снижение изначальных цен позволяет значительно экономить бюджетные средства.

«Больше всего закупок с начала года проведено на поставки строительных и медицинских товаров, средств связи и электроники, хозтоваров, бытовой и оргтехники, а также на предоставление образовательных услуг. По этим категориям с января по март проведено 22,4 тыс. сделок, а их объем превысил 3,5 млрд рублей», – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал Поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малых объемов. На сегодняшний день на портале работают свыше 57 тыс. муниципальных и государственных заказчиков. В каталоге продукции портала находятся свыше 2,6 млн уникальных наименований. Каждый день на ресурсе заключают порядка 1,5 тыс. контрактов.

Чтобы поддержать пользователей в субъектах РФ открывают представительства, в которых специалисты ведут обучение по работе на площадке, отвечают на вопросы поставщиков и заказчиков, собирают предложение по решению технических проблем и доработке функционала и проводят очные встречи. Пользователи бесплатно из других городов могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: 8-(800)-303–12–34 или оставить обращение на портале поставщиков.