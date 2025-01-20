Мария Багреева: свыше 86 млрд руб сэкономила столица в госзакупках в 2024 году

Заказчики из столицы в прошлом году благодаря госзакупкам сэкономили свыше 86 млрд рублей. Таких показателей позволили добиться применяемый во время закупок механизм экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров), а также высокая конкурентность процедур, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что в столице в большей части конкурентных процедур участвуют не меньше 4 поставщиков.

«Таким образом обеспечивается высокий уровень конкуренции, способствующий снижению начальных максимальных цен контрактов в ходе торгов. Кроме того, экономия в закупках достигается благодаря экспертизе начальных максимальных цен контрактов (договоров) — механизму, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. В 2024 году эксперты выдали 2,7 тыс. таких заключений», — отметила Багреева.

Заммэра добавила, что за счет понижения начальной максимальной цены контрактов во время торгов и в результате проведенной экспертизы Москва сэкономила 86,1 млрд бюджетных рублей.

Экспертиза цен — эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Ее проводят для контрактов суммой свыше 30 млн рублей при закупке по 44-ФЗ, а также для договоров с начальной ценой 50 млн рублей и выше в случае закупки в рамках 223-ФЗ. В столице департамент экономической политики и развития города Москвы осуществляет экспертизу начальной максимальной цены контрактов (договоров), исключая закупки по ремонтно-реставрационным работам, локальным мероприятиям, сносу, устройству пешеходных зон, благоустройству и текущему ремонту.