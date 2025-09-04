Мария Багреева: свыше 1 тыс заявок подано на конкур «Лидеры закупок Москвы»

В ходе конкурса участники подтвердят свои компетенции и поборются за ценные призы.

«Состязание позволит им заявить о себе, подтвердить свои профессиональные компетенции и побороться за признание коллег. Активность конкурсантов показывает, что в Москве работают настоящие эксперты, готовые совершенствоваться и внедрять передовые практики. Их профессионализм имеет большое значение для эффективного использования бюджетных средств и устойчивого экономического развития города. Конкурс не только определит лучших из них, но и станет дополнительным стимулом к развитию сообщества закупщиков и столичной контрактной системы», – уточнила Мария Багреева.

В конкурсе могут принять участие специалисты контрактной системы всех органов власти и подведомственных организаций правительства Москвы. Он проводится по 4 командным и 3 индивидуальным номинациям, в том числе для молодых специалистов до 30 лет. Его организаторами выступают департамент города по конкурентной политике (https://www.mos.ru/tender/) и управление кадровых сервисов правительства столицы.

«Система закупок – это одна из артерий городской экономики. А наши специалисты – это движущая сила, обеспечивающая ее бесперебойную и эффективную работу. В финале конкурса, который состоится 28 ноября, мы определим лучших участников, чья экспертиза и профессионализм станут примером для коллег. При подведении итогов будут учитываться не только компетенции, но и креативность, а также командная работа», – добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Соревнование включает несколько этапов. Первый заявочный этап завершился 3 сентября. С 22 сентября до 5 октября состоится второй заявочный этап, на котором сформируют команды для дальнейшего группового участия. Вошедшие в топ-30 продолжат борьбу лично. Конкурсантам предстоит выполнить различные профессиональные задания отборочных туров. Оценивать финалистов будет экспертное жюри под руководством Марии Багреевой.