Мария Багреева: собственникам спортобъектов предлагается льгота по налогу на имущество

В Реестр объектов спорта для целей предоставления льготы по налогу на имущество организаций в этом году были включены еще порядка 13 спортивных объектов столицы, сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

Для того, чтобы объект вошел в Реестр, его площадь должна быть более 8 тыс. кв. м, а также он должен быть включен во Всероссийский реестр объектов спорта.

Включение объекта в данный Реестр позволяет сократить налог на имущество в десять раз. Для того, чтобы получить данную льготу, собственнику следует обратиться с заявлением в Департамент экономической политики и развития города Москвы.

«Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. В прошлом году в Реестр были включены многофункциональные спорткомплексы, футбольные поля, ледовые дворцы, плавательный центр, универсальная арена для проведения занятий и соревнований по игровым видам спорта и другие спортивные объекты. В этом году список дополнен рядом спорткомплексов, на базе которых готовят профессиональных спортсменов по различным видам спорта. Собственники включенных в Реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более одного миллиарда рублей. Реестр будет и далее дополняться по мере поступления заявлений», — прокомментировала Багреева.

После того, как пройдет подтверждение соответствия всем критериям льготы, объект будет включен в Реестр. Льгота будет применяться с даты соблюдения всех критериев, но не ранее 1 января 2022 года.

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