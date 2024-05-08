Мария Багреева: рост производительности труда - ключевой фактор экономразвития

Фото - © Фото: Мария Багреева на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» Международной выставки-форума «Россия» / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Нацпроект «Производительность труда» становится ключевым инструментом формирования экономики предложений и экономического роста, который помогает создавать предпосылки для дальнейшей роботизации, автоматизации и цифровизации предприятий, а также повышения эффективности текущих бизнес-процессов. Об этом на пленарной сессии дня национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» в рамках Международной выставки-форума «Россия» рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов, комментируя реализацию национального проекта «Производительность труда» в Москве, отметил, что производительность труда в городе вдвое выше, чем в среднем по стране. Если регионы к 2030 году приблизятся к столичному уровню производительности труда на сегодняшний день хотя бы на половину, то задача производительности труда в целом по стране будет решена.

«Поэтому основная задача сейчас – максимально тиражировать опыт Москвы в том виде, в котором другие регионы смогут его воспринять», – уточнил Белоусов.

Заместитель мэра напомнила, что столица является крупнейшей экономикой страны, которая формирует одну пятую экономику России.

«Для экономики столицы характерны быстрый рост высокотехнологичных отраслей, высокая доля квалифицированных и высококвалифицированных кадров, низкий уровень безработицы. При этом практически все ключевые отрасли экономики имеют большие резервы для повышения производительности труда», – отметила Мария Багреева.

Основой нацпроекта «Производительность труда» являются технологии бережливого производства, позволяющие бизнесу без дополнительных инвестиций наиболее качественно высвободить средства для дальнейшего развития, увеличить выпуск продукции, повысить эффективность ручного труда и перестроить свои процессы.

Как отметила Мария Багреева, на сегодняшний день в нацпроекте принимают участие более 300 столичных компаний, среди которых обрабатывающими производствами представлены порядка 200 предприятий, что составляет около четверти средних и крупных промпредприятий столицы. Инструменты национального проекта позволили производственным компаниям увеличить производительность труда в среднем на 40%.

«Но для того чтобы достичь еще больших результатов, одних технологий бережливого производства недостаточно, и компании это понимают. Те ресурсы, которые они высвобождают благодаря оптимизации рабочих процессов, повышению производства, направляются на цифровизацию, автоматизацию и роботизацию производства, таким образом продолжая повышение эффективности работы предприятия», – добавила заммэра.

По ее словам, следующим шагом здесь становится обучение, переобучение кадров и повышение их квалификации.

Дальнейшее развитие производительности труда в столице направят на увеличение доли промкомпаний, которые принимают участие в нацпроекте. К 2030 году запланировано охватить порядка 80% средних и крупных предприятий Москвы. Кроме того, намечено активное привлечение компаний из других отраслей, тоже имеющих возможность участвовать в национальном проекте «Производительность труда». Это компании из сфер здравоохранения, ЖКХ, научных разработок и исследований, туризма, транспорта, строительства и других.

Тиражирование практик столицы в других регионах станет важным направлением. По словам Марии Багреевой, уже на сегодняшний день отдельные компании, которые получают поддержку в рамках реализации национального проекта в Москве, продолжают внедрять приобретенный опыт на предприятиях собственной филиальной сети в других регионах.