Мария Багреева: открыт прием заявок на национальную премию журналистики «ФИНКОР»

«Экономическая и финансовая информация является одной из самых востребованных в современном мире. Постоянно меняющаяся ситуация в российской и международной экономике требует от журналистов кропотливой работы с цифрами и фактами, умения понятно подавать сложную информацию и оперативно доносить ее до читателей. Премия „Финкор“ способствует выявлению лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов и повышению интереса к этим темам со стороны журналистов. За время проведения премии число поданных работ увеличилось почти в четыре раза — с более чем 200 заявок в 2022-м до почти 800 заявок в прошлом году», — прокомментировала Багреева.

О премии «ФИНКОР»

Премия «ФИНКОР» была учреждена в 2022 году комплексом экономической политики города Москвы совместно с министерством финансов Российской Федерации. Ее цель — определить лучшие практики освещения финансовых и экономических процессов в стране.

В этом году премия проходит в четвертый раз. К участию в ней приглашаются редакции российских средств массовой информации, в том числе радио и телевидения, авторские коллективы и отдельные публицисты: профессиональные журналисты, представители интернет-СМИ, авторы телеграм-каналов и блогеры, освещающие темы экономики и финансов, а также студенты профильных факультетов российских вузов.

«Финансы и экономика — основа стабильного развития общества и государства. Быть в курсе происходящего необходимо не только профильным специалистам, но и всем гражданам нашей страны. Журналистика служит мостом между миром финансов и широкой общественностью. Умение рассказать о сложных темах доступным языком требует большого мастерства и знаний. Уже стало традицией награждать авторов лучших журналистских работ в сфере экономики и финансов на площадке Московского финансового форума. Уверена, что и в этом году мы откроем новые имена и отметим профессионалов, лучших в своем деле», — уточнила первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова.

Как стать участником премии

Для участия в премии необходимо представить статьи, интервью, репортажи, записи телеэфиров, подкастов и радиопередач и другие журналистские материалы, а также публицистические проекты, опубликованные в печати или в онлайн-изданиях, размещенные в сети Интернет, в мессенджере Telegram, на радио или ТВ в период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года.

Прием заявок продлится до 10 августа. Церемония награждения лауреатов состоится осенью в рамках IX Московского финансового форума в «Манеже». Узнать подробности о премии и номинациях, а также подать заявку на участие можно на сайте финкор.рф. https://финкор.рф/

Партнерами премии 2025 года выступают Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ, платформа «Вместе Медиа», Вольное экономическое общество России, Союз журналистов России, Российский университет дружбы народов, Московский университет имени А. С. Грибоедова, Московский финансово-юридический университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Институт медиа НИУ ВШЭ, Высшая школа журналистики Томского государственного университета и Молодежный Центр Союза журналистов России.