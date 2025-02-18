Мария Багреева: около 50 тысяч закупок провели регионы на Портале поставщиков

В 2024 году региональные заказчики провели на портале поставщиков около 50 тыс. закупок, ориентированных на их потребности. Такой формат торгов помог им сэкономить свыше 580 млн рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что благодаря закупкам по требованию региональные организации могут оперативно закупать необходимую продукцию у поставщиков на портале.

«В прошлом году заказчики из регионов заключили по итогам таких процедур почти 50 тыс. контрактов на сумму 8,4 млрд рублей. Снижение начальной максимальной цены на основе предложений поставщиков позволило им сэкономить более 580 млн рублей», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что наиболее часто они приобретали канцтовары, оптическое, электронное и компьютерное оборудование, продукты, медицинские материалы, а также заказывали строительные работы.

При проведении закупок по потребностям заказчик публикует список необходимых товаров, работ или услуг и устанавливает срок для подачи ценовых предложений от поставщиков. После завершения этого срока он может заключить контракт с поставщиком, чьи условия лучше всего соответствуют заявленным требованиям.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, наиболее активно в закупках по потребностям принимали участие представители ЯНАО, которые подписали 14 тыс. договоров на 2,6 млрд рублей.

«Пермский край провел 11 тыс. закупок на 1,3 млрд рублей, Ханты-Мансийский автономный округ — более 7 тыс. закупок на такую же сумму. На эти три региона пришлось около 60% в общем объеме закупок по потребностям», — сказал Пуртов.

Как отметили в департаменте информационных технологий Москвы, для удобства пользователей при входе на портал поставщиков автоматически определяется их местоположение, и отображаются релевантные закупки в их регионе. По умолчанию предприниматели видят локальные закупки, но могут изменить фильтры и ознакомиться с потребностями организаций из других субъектов, расширяя таким образом свои возможности для сбыта. В 2023 году на портале появилась функция просмотра динамики цен на продукцию в конкретном регионе, что позволяет анализировать спрос и формировать конкурентоспособные предложения.

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на платформе зарегистрировано более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков, а также свыше 360 тыс. предпринимателей по всей стране. Каталог продукции включает более трех миллионов уникальных наименований. Ежедневно на портале заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей в регионах России открыты представительства, где специалисты помогают освоить работу на платформе, отвечают на вопросы, проводят очные встречи и собирают предложения по улучшению функционала. Кроме того, пользователи могут круглосуточно обращаться в службу поддержки по номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на портале.

Функциональным заказчиком Портала поставщиков является Департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курируется столичным Департаментом информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует целям регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».