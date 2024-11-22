Мария Багреева: оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос в 2,4 раза

С января по сентябрь оборот высокотехнологичных производств в столице вырос в 2,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составил около 854 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что высокотехнологичные производства — один из наиболее быстрорастущих секторов промышленности Москвы.

«Активная поддержка города способствует тому, что компании разрабатывают и выводят на рынок инновационные изделия, которые пользуются спросом у предприятий большинства сфер экономики Москвы: на производстве, в электроэнергетике, информационной безопасности и многих других. За 9 месяцев этого года оборот высокотехнологичных производств достиг 854 млрд рублей, в 2,4 раза превысив показатель аналогичного периода прошлого года», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что свыше 51% данного объема, или почти 439 млрд рублей, обеспечили компании, выпускающие периферийное оборудование и компьютеры.

В отраслевом обороте значительную долю в 16,4% или 140 млрд рублей заняли предприятия, выпускающие часы, навигационные и контрольно-измерительные аппараты и приборы. На производителей печатных схем (плат) и элементов электронной аппаратуры приходится еще 11,6% или 99,4 млрд рублей, на производителей коммуникационного оборудования — 9,3% или 80 млрд рублей, бытовой электроники — 8,3% или 71 млрд рублей.

По итогам 3 кварталов нынешнего года лидерами в отрасли стали компании, которые производят бытовую электронику — их оборот за год увеличился в 59 раз. Производители элементов плат и электронной аппаратуры нарастили выручку в 2 раза, производители коммуникационного оборудования — в 3,3 раза, а периферийного оборудования и компьютеров — в 4,1 раза.

Малые предприятия стали основными драйверами развития отрасли. В течение 9 месяцев этого года их суммарный оборот в сравнении с равным периодом 2023 года увеличился в 3,5 раза и составил 357,3 млрд рублей. Доля отрасли при этом выросла с 29,6% до 41,8%.

С января по сентябрь текущего года в общем обороте обрабатывающей промышленности города, не учитывая нефтегазовый сектор, на производство оптических и электронных изделий, а также компьютеров приходится 16,5%.

На долю столицы приходится 35,2% всего оборота оптических, электронных изделий и компьютеров в России.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что на сегодняшний день в столице электронику, оптику и компьютеры производят порядка 370 промпредприятий, на которых трудоустроены свыше 30 тыс. человек.

«Под руководством мэра Сергея Собянина город оказывает компаниям всестороннюю поддержку, которая позволяет им укреплять лидирующие позиции на рынке. Только по итогам трех кварталов 2024 года высокотехнологичные предприятия столицы увеличили производство на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что отгрузка заказчикам составила около 465 млрд рублей и выросла на 40%.

На треть увеличилась поставка периферийного и компьютерного оборудования, а коммуникационного оборудование — больше чем в 2 раза. Навигационных и контрольно-измерительных приборов отгрузили на 32% больше, а бытовой электроники — в 2,5 раза больше.

В соответствии с поручением Собянина в городе повышают инвестпривлекательность и развивают производства. Промпредптиятиям столицы доступны различные меры поддержки, которые могут помочь выйти на экспортные рынки, закупить необходимое оборудование, привлечь дополнительные инвестиции, найти площадку для размещения производства и в короткие сроки запустить его. К таким мерам относятся займы, льготные инвесткредиты, инструменты нацпроекта «Производительность труда», позволяющего улучшить экономические показатели и повысить эффективность работы благодаря оптимизации производственных процессов.