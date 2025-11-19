Мария Багреева: оборот столичных производителей текстиля и одежды вырос на 35%

Оборот московских производителей текстильных изделий и одежды в январе–сентябре текущего года составил 226,7 млрд рублей, увеличившись на 35,2% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Московские производители одежды и текстиля развивают бизнес, модернизируют производство и совершенствуют технологии. Это позволяет им расширять ассортимент, увеличивать объемы выпуска продукции и поставлять товары высокого качества на столичный рынок и в другие регионы страны. На столичных производителей одежды и текстиля приходится 4% оборота обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора и почти 23% от общего оборота отрасли в РФ», — поделилась Мария Багреева.

Почти 83% отраслевой выручки — 187,3 млрд рублей — заработали производители одежды. Это на 44% больше, чем годом ранее. Около 17% оборота отрасли, или 39,4 млрд рублей, пришлось на компании, выпускающие изделия из текстиля. Это на 4% превысило показатель января-сентября прошлого года.

Помимо этого, рост отрасли обеспечивают в первую очередь малые предприятия. За год их оборот вырос на 60% — до 125,3 млрд рублей, а доля в обороте отрасли увеличилась на 8,5 процентных пункта и составила более 55%. На крупные и средние предприятия приходится почти 45% совокупной выручки — 101,4 млрд рублей, что на 13,5% больше, чем в январе–сентябре 2024 года.