Мария Багреева: оборот столичных производителей текстиля и одежды вырос на 30%

Оборот столичных производителей текстильных изделий и одежды в первой половине 2025 года составил 139 млрд рублей, увеличившись на 29,6% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом 2024 года, заявила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Помимо этого, более 80% отраслевой выручки обеспечили производители одежды. По сравнению с прошлым годом она выросла на 34%. На производителей текстильных изделий пришлось почти 20% совокупного оборота. Он составил 25,4 млрд рублей — на 12,4% больше, чем годом ранее.

«В Москве работает много производителей одежды и текстиля — от крупных фабрик, специализирующихся на массовом пошиве, до небольших ателье и авторских брендов. Они развивают производство, внедряют инновационные решения, что позволяет им поставлять на столичный рынок продукцию, которая может удовлетворить любые запросы граждан. На столичных производителей одежды и текстиля приходится 3,8% оборота обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора и более 20% от общего оборота отрасли в России», — уточнила Мария Багреева.

Рост отрасли обеспечивают в первую очередь малые предприятия. Их оборот, по сравнению с первой половиной 2024 года, вырос на 70% — до 85 млрд рублей. Их доля в отраслевом обороте увеличилась на 15 процентных пунктов и составила 61%. На крупные и средние предприятия приходится 39% совокупной выручки — 55 млрд.

Активное развитие и модернизация легкой промышленности поддерживаются инвестициями в основной капитал: в первом квартале 2025 года в секторе текстильной промышленности и производства одежды рост составил 79% в сопоставимых ценах.