Мария Багреева: оборот сферы услуг населению в 2024 году увеличился почти на 5%

В прошлом году объем платных услуг, предоставленных населению Москвы, достиг 4 трлн рублей, что на 4,7% больше, чем в 2023 году, в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Сфера услуг в Москве продолжает активно развиваться. В 2024 году объем платных услуг населению достиг 4 трлн рублей, превысив на 4,7% показатель 2023 года», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра отметила, что сфера услуг в столице продолжает активно развиваться, причем наибольший вклад в рост внесли такие направления, как электронные сервисы, бытовые и транспортные услуги.

Транспортный сектор, который занимает более трети общего оборота сферы услуг, увеличил свою выручку на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,4 трлн рублей. Рост был обусловлен восстановлением авиационных и железнодорожных перевозок, чему способствовало развитие внутреннего туризма. Кроме того, в 2024 году было открыто 8 новых станций метро на Сокольнической и Троицкой линиях, что также укрепило городскую транспортную систему.

Электронные сервисы, включая онлайн-кинотеатры, подписки и музыкальные платформы, стали еще более популярными благодаря растущему спросу на цифровой контент. Оборот этого сегмента за год вырос на 25%, достигнув 350,5 млрд рублей.

Бытовые услуги также показали значительный рост, увеличившись почти на 9% до 257,2 млрд рублей. Около четверти этой суммы пришлось на каршеринг, выручка которого выросла на 20% и составила 61,2 млрд рублей. Жители столицы все чаще выбирают каршеринг из-за экономии на парковке и отсутствия необходимости обслуживать автомобиль. Этот вид транспорта также пользуется спросом у туристов. Кроме того, заметно увеличилась востребованность услуг в сфере строительства и ремонта, что связано с тем, что застройщики стали чаще предлагать жилье без отделки. Оборот этого направления достиг 21,4 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году.