Мария Багреева: оборот розничной торговли Москвы вырос на 8,6% в первом полугодии

В первом полугодии текущего года в Москве оборот розничной торговли вырос в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2023 года на 8,6% до 3,47 трлн рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Рост обеспечил, главным образом, непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 15,5% и составили 1,74 трлн рублей. Наибольший рост показали магазины, торгующие косметикой и парфюмерией, одеждой, ювелирными изделиями, спортивными товарами, а также автосалоны», — отметила Мария Багреева.

Заммэра подчеркнула, что в этом сегменте потребительская активность восстановилась — продукцию ушедших с рынка компаний замещают торговые марки дружественных стран и российские бренды. Кроме того, крупные ритейлеры отладили систему поставок.

Среди продовольственных товаров также наблюдается увеличение роста на 2,5% — до 1,73 трлн рублей. На столицу при этом в общем обороте розничной торговли России в период с января по июнь пришлось 13,4%.

Активность покупателей проявляется также в заполняемости столичных торговых центров. В течение 6 месяцев текущего года их посещаемость выросла на 2,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Плотность потока посетителей за июнь 2024 года в среднем составляла 275 человек на 1 тыс. кв. м в сутки. Это больше показателей прошлого год на 5%, однако все еще ниже результатов допандемийного 2018 года, когда плотность составляла 369 человек за сутки на 1 тыс. кв. м.

В 2024 году увеличение трафика обеспечивают в основном районные, малые форматы торговых центров — площадью до 20 тыс. кв. м, окруженные площадью от 20 до 40 тыс. кв. м с плотностью посетителей в среднем от 630 до 490 человек за сутки на 1 тыс. кв. м соответственно.