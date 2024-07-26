Мария Багреева: оборот производителей текстиля и одежды в столице вырос почти в 1,5 раза

С января по май 2024 года оборот столичных производителей текстильных изделий и одежды составил 80,9 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Данный показатель на 47,9% превысил оборот аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах.

«Производители одежды и текстиля в Москве активно развивают бизнес, с успехом замещают продукцию ушедших зарубежных брендов, поставляя на столичный рынок товары высокого качества самого разного ассортимента — от детской одежды до постельного белья. По итогам первых пяти месяцев текущего года предприятия этой отрасли заработали около 81 млрд рублей — почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее», — прокомментировала Мария Багреева.

Почти 79% отраслевого оборота — 63,8 млрд рублей — было обеспечено производителями одежды. Они смогли нарастить выручку на 42%. Порядка 21%, или 17,1 млрд рублей, заработали компании, специализирующиеся на выпуске изделий из текстиля.

Большой импульс развития отрасли поступает от малых предприятий: за год их оборот вырос на 75,3% и достиг 37 млрд рублей. На крупные и средние предприятия приходится 54,3% отраслевого оборота. За 5 месяцев текущего года данные компании смогли заработать около 43,9 млрд рублей.

«На производителей текстильных изделий и одежды приходится 3% оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и 17% от общего оборота отрасли в России», — подчеркнула вице-мэр.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что текстильная отрасль является одной из самых быстроразвивающихся в мегаполисе.

«Столичные предприятия расширили свое присутствие на внутреннем рынке после ухода иностранных брендов, что способствовало значительному увеличению объемов производства. Так, за пять лет выпуск одежды в городе вырос более чем в 62 раза. Москва продолжает оказывать столичным промышленникам всестороннюю поддержку, как поручил (мэр города — ред.) Сергей Собянин», — заключил Ликсутов.

Ранее Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/11225050/), что за последние пять лет производство одежды в столице увеличилось в 62,4 раза.