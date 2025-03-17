Мария Багреева: оборот производителей химической продукции вырос на 15% за год

Данный показатель на 14,7% больше, чем показатель 2023 года в сопоставимых ценах.

«Продукция московских химических предприятий задействована в самых разных сферах экономики: от производства упаковки и бытовой техники до фармацевтики и автопрома и востребована в Москве и других регионах страны. На столичный химпром приходится почти четыре процента от оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и почти четыре процента от общего оборота отрасли в России», — сказала Багреева.

Помимо этого, порядка 43% отраслевого оборота, что составляет почти 124,5 млрд рублей, пришлось на производителей химвеществ для промышленности и медизделий, красителей, пластмасс и синтетического каучука. Выручка компаний, выпускающих бытовую химию, а также парфюмерию и косметику, достигла почти 112,9 млрд рублей, или 39%. Производители лакокрасочных материалов заработали более 12,6 млрд рублей, что соответствует 4,4% от общего объема.

Наибольший рост в отрасли продемонстрировали производители средств защиты растений. Их выручка за год выросла в 3,2 раза, достигнув 8,8 млрд рублей. Оборот компаний, выпускающих химические волокна, которые используются, например, для производства тканей, шин и искусственной кожи, увеличился почти в 2,2 раза, составив 1,7 млрд рублей. Кроме того, на 19% выросла выручка предприятий, производящих химические вещества для промышленности и медизделий, а также красители, пластмассы и синтетический каучук.

Импульс развитию химической отрасли дают малые предприятия: на них приходится почти 38% оборота отрасли в Москве. За год он вырос на 24,8% и достиг 108,4 млрд рублей. Крупные и средние предприятия обеспечивают около 62% отраслевого оборота. За прошлый год эти компании заработали 180,6 млрд рублей, что на 9,4% больше, чем годом ранее.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на поддержку предпринимателей, среди которых — льготные кредиты, целевые займы, субсидии и другие.