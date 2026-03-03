Мария Багреева: оборот платных услуг в столице в 2025 году вырос почти на 2%

В 2025 году столица зафиксировала показатель объема платных услуг населению на уровне 4,6 трлн рублей. В сопоставимых ценах это на 1,9% превышает результат предыдущего года, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что рост в сфере услуг Москвы продолжается за счет интеграции цифровых форматов, которые делают сервисы качественнее и доступнее.

«В 2025 году объем оказанных москвичам и гостям столицы платных услуг достиг 4,6 трлн рублей — это на 1,9% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги связи и образования. Эти направления динамично развиваются благодаря цифровой трансформации экономики, внедрению технологий искусственного интеллекта в экономическую жизнь столицы, а также высокому спросу на услуги дополнительного профессионального образования», — рассказала Мария Багреева.

Значительный скачок продемонстрировал оборот электронных услуг, который поднялся на 28%, достигнув суммы в 446,8 млрд рублей. Данная динамика связана с прогрессом цифровых сервисов: горожане все чаще выбирают онлайн-форматы, включая платные мультимедийные подписки, использование облачных хранилищ и виртуальных ассистентов на базе ИИ, что меняет привычную структуру потребления.

Рынок услуг связи также показал положительную динамику, увеличившись на 8,3% и остановившись на отметке 460,9 млрд рублей. Причиной этому служит повсеместное внедрение цифровых технологий в быт москвичей, что, в свою очередь, стимулирует повышенный спрос на предложения провайдеров интернета и операторов сотовой связи.

В сфере платного образования зафиксирован рост оборота на 6,9%, что в денежном выражении составило 353,3 млрд рублей. Жители столицы проявляют высокую активность в освоении дополнительных образовательных программ, занимаются профессиональной переподготовкой и повышением имеющейся квалификации.

Обороты спортивных организаций прибавили 7,3%, достигнув 63,5 млрд рублей. Этому способствует активное развитие городской спортивной инфраструктуры и растущая вовлеченность людей в массовые мероприятия столицы — от веломарафонов и забегов до масштабных спортивных фестивалей.

Более подробные материалы об экономической жизни Москвы публикуются на официальных ресурсах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.